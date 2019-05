Femmetje de Wind en Lisa Michels te gast in De Ochtend Show to go

Met Femmetje de Wind gaan we in gesprek over de Nationale Dodenherdenking. Hoe herdenk je een oorlog die al meer dan 70 jaar voorbij is? En hoe houd je de herinnering levend bij de jongere generatie?



Lisa Michels is te gast om te vertellen over het nieuwe seizoen van de SBS 6-zangwedstrijd It Takes 2. Zij is dit jaar een van de kandidaten.



Daarnaast praten we met Frank Evenblij over Willem II-Ajax en skypen we met Kelvin Boerma, beter bekend als Kalvijn, over zijn haast onmogelijke missie: binnen 24 uur een nummer 1-hit schrijven en opnemen. Is het hem gelukt?