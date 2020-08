Fietser overleden door botsing met bestelbus in Oosterbeek

Deze huisarts zegt coronapa­tiën­ten te genezen, waarom wordt hij van YouTube verwijderd?

26 augustus We zitten midden in een pandemie en nog niemand heeft de oplossing. Dat YouTube onlangs video's verwijderde van een huisarts die beweert een succesvolle behandelmethode te hebben tegen corona, druist dus in tegen de vrijheid van meningsuiting, vindt ondernemer Ab Gietelink. Vanmorgen sleepte hij YouTube voor de rechter.