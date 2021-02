Franse non (116) overleeft coronabesmetting: ‘Ik was niet bang om te sterven’

De voor zover bekend oudste persoon in Europa heeft een besmetting met het coronavirus overleefd. De Franse non André viert deze week haar 117e verjaardag, lieten haar verzorgers weten.

De non heet eigenlijk Lucile Randon en sloot zich in 1944 aan bij een katholieke orde. Begin dit jaar, op 16 januari, werd ze positief getest op corona in haar verzorgingshuis in Toulon. Ze ging in isolatie, maar vertoonde geen ziektesymptomen.

Op de Franse Tv sprak ze over haar besmetting, die haar geen angst aanjoeg. ,,Nee, ik was niet bang omdat ik niet bang was om te sterven.” Ze zou naar eigen zeggen gelukkig zijn als ze kan worden herenigd met ‘haar grote broer, grootvader en grootmoeder’. Ze weet nog hoe haar broers terugkwamen na de Tweede Wereldoorlog, één van hen gewond. In 2009 ging ze zelf met pensioen, na onder meer met kinderen te hebben gewerkt.

Verjaardag

Van een hereniging met haar overleden familie is voorlopig dus nog geen sprake, sterker, zuster André viert binnenkort haar verjaardag. Het tehuis waar ze verblijft, Sainte Catherine Labouré, beschouwt de blinde vrouw als genezen. ,,Ze heeft veel geluk gehad,” zegt een woordvoerder. ,,Ze is heel kalm en kijkt ernaar uit om donderdag haar 117e verjaardag te vieren.” Op het feestje zijn vanwege de besmettingsrisico’s wel minder medebewoners aanwezig dan in eerdere jaren.

Zuster André is volgens een ranglijst de op een na oudste persoon op aarde. De oudste is Kane Tanaka uit Japan, die op 2 januari 118 is geworden.

Bekijk hieronder onze video's over het coronavirus.