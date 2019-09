Geen pers en publiek bij proces moordbende Taghi

Pers en publiek mogen volgende week niet naar de rechtszaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi en zijn vermeende handlangers. Vanwege de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B. is besloten de zittingen op 24 en 26 september in beslotenheid plaats te laten vinden.

Dat is uniek. Normaal gesproken zijn rechtszittingen altijd openbaar, behalve als er sprake is van minderjarige verdachten. Maar de liquidatie van advocaat Derk Wiersum zet veel op zijn kop. Er wordt al extra beveiliging ingezet om mensen die werken aan de rechtszaak tegen Taghi te beschermen. Nu is besloten helemaal geen publiek meer toe te laten bij de rechtszaak.

Niet te overzien

De rechtbank in Amsterdam verklaart daarover: ,,Deze geplande pro-formazitting vindt plaats zeer kort nadat afgelopen woensdag een van de advocaten die bij de strafzaak betrokken was op straat werd doodgeschoten. De implicaties van deze gebeurtenis zijn op dit moment nog niet volledig te overzien.’’ Daarom ‘gaat de pro-formazitting in de strafzaak Marengo, aanstaande dinsdag en donderdag, door, maar zonder pers en publiek’.

Volgens de Raad voor de Rechtspraak mag een rechter die beslissing nemen, als de orde en veiligheid in het geding zijn als er toeschouwers bij een zaak zijn. Toch gebeurde dat voor zo ver bekend niet bij zulke grote, geruchtmakende strafzaken. ,,Maar het gebeurt wel,” zegt een woordvoerder. ,,Niet alleen rechtszaken tegen minderjarigen vinden plaats achter gesloten deuren, het kan bijvoorbeeld ook bij eventuele opstootjes die in de rechtszaal kunnen ontstaan.”

Taghi zelf is op het moment voortvluchtig. De zaak tegen hem draait om een reeks liquidaties, die in opdracht van Taghi zouden zijn uitgevoerd. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Said Razzouki staan zestien verdachten in de zaak terecht.

Advocaat

Kroongetuige-advocaat Wiersum werd woensdagmorgen nabij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. Het onderzoek naar de moord is in volle gang. Het Openbaar Ministerie heeft eerder deze week gezegd dat het meest waarschijnlijke scenario is dat Wiersum is vermoord omdat hij advocaat was van kroongetuige Nabil B. Vorig jaar werd B.’s onschuldige broer vermoord, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat het een deal had gesloten met B.