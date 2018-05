'Glazenwasser' in Den Bosch vraagt of vrouwen seks willen

Thomas Acda: 'Fit blijven onderdeel van werk'

7:39 Acteur en zanger Thomas Acda waakt over zijn gezondheid om fit op het podium te blijven. Als hoofdrolspeler in de musical Fiddler on the Roof stond Acda soms zes keer per week op het podium en dat drie uur achtereen. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het programma Volle Zalen (NPO 2, 20.45 uur) vertelt de artiest dat hij niet opnieuw overwerkt wil raken.