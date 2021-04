‘Hard bewijs’ tegen Jelle Post uit Urk rammelt: vrijspraak van drugstransport. ‘Nooit meer naar Engeland’

Urker Jelle Post verliet maandagmiddag als vrij man de rechtbank in het Engelse Canterbury. Een twaalfkoppige jury verklaarde hem unaniem onschuldig aan het smokkelen van cocaïne en ketamine. De vrachtwagenchauffeur gaf vanaf zijn arrestatie vorig jaar juli aan niet te weten hoe de megavangst aan harddrugs in de dubbele bodems van bloemenkarren in zijn trailer belandde.

Dekmantel

De aanklager probeerde de jury ervan te overtuigen dat Post een doortrapte smokkelaar was. Volgens het Openbaar Ministerie zette de dertiger een fictief bedrijf als dekmantel op om zijn sporen uit te wissen. Ook werd gesuggereerd dat Post drie proefritten naar Engeland maakte om de apparatuur van de douane te testen, alvorens zijn vrachtwagen vol te laden met ruim 400 kilo aan verdovende middelen, met een geschatte straatwaarde van 26 miljoen euro.

‘Onwennig’

Een uur na de vrijspraak van de jury reed Jelle Post met zijn vader Geert naar Ashford, ongeveer 25 kilometer van Canterbury om bij te komen van een zenuwslopende periode. Onderweg genoot de vrachtwagenchauffeur van de kleinste dingen. Auto’s, bloemen en bomen. Het leven als vrij man voelde onwennig na bijna negen maanden in een cel in HM Prison Elmley te hebben vastgezeten.

,,De nachtmerrie is ten einde”, vertelde vader Geert Post aan de telefoon. ,,Hij zei tegen me: ‘Ik heb mijn leven weer terug.’ Jelle heeft bijna een jaar verloren, terwijl hij totaal onschuldig was.” Met zijn vader at hij in een restaurant. Door de spanning had de Urker nog niet gegeten. ,,De maag blijft trekken”, verduidelijkte Geert. Morgen haalt het tweetal een PCR-test. Als die negatief uitvalt, rijden ze in de avond terug naar Urk.

‘Nooit meer terug’

Voor Jelle betekent het een definitief afscheid van het land, waarin hij werd verdacht van drugssmokkel. Vader Geert: ,,Hij keert nooit meer terug naar Engeland.” Zijn truck, die na zijn arrestatie in beslag werd genomen, keert hopelijk binnen enkele weken terug in zijn bezit. ,,Een advocaat van de verzekering is daarmee bezig”, zegt Geert. ,,Die wagen heeft ons negen maanden lang geld gekost.”

Jelle blijft minimaal een week thuis om bij te komen van de traumatische periode. ,,Hij heeft natuurlijk wel het een en ander meegemaakt. Hij moet goed op zichzelf passen. Psychisch vooral”, legt Geert uit. ,,Maar het bedrijf is zijn lust en zijn leven. Daar kan hij niet wegblijven.”

Ergernis over het rammelende justitiële onderzoek drukt Geert even weg. ,,De blijdschap overheerst. Nu willen we zo snel mogelijk naar Urk.”

Snel naar Urk

Het verzamelde bewijs, zo werd duidelijk tijdens de rechtszaak, rammelde aan alle kanten. Het onderzoek van de National Crime Agency (NCA), bemoeilijkt door de pandemie, was allesbehalve doortastend en zorgvuldig. Zo kreeg JP Trans Urk, waarvan Post eigenaar is, geen bezoek van de recherche om de administratie en de harde schijven van computers in beslag te nemen. Informatie in e-mails en facturen werd verkeerd geïnterpreteerd.