Heftig motorongeluk Tilburg gefilmd, politie onderzoekt beelden

videoDe heftige crash van twee motorrijders in Tilburg blijkt te zijn gefilmd. Een 33-jarige Tilburger en een 38-jarige motorrijder Almeerder klapten in de Brabantse plaats op elkaar.

Dat gebeurde zondagavond. Beide bestuurders raakten ernstig gewond.

De oorzaak van het ongeval is nog altijd niet duidelijk, maar op de beelden die woensdagochtend op Dumpert zijn verschenen, is te zien dat beide bestuurders geen beschermende motorpakken droegen. Ook rijden zij aannemelijk harder dan de toegestane 80 kilometer per uur. De beelden die te zien zijn, zijn gefilmd door een GoPro op de helm van een derde motorrijder.

De persoon die filmt stopt samen met een vierde motorrijder bij de twee verongelukte personen. In de video is ook te zien dat er nog drie motorrijders voorbij het ongeval razen. Of alle personen in de video bij elkaar horen, kan de politie vanwege het lopende onderzoek nog niet bevestigen.

Politie bekijkt de beelden

De beelden die op Dumpert staan, worden volgens een woordvoerder van de politie bekeken in het onderzoek naar het ongeval. Na het ongeval werden beide motorrijders overgebracht naar het ziekenhuis. De 33-jarige Tilburger is inmiddels weer thuis en is herstellende van een beenbreuk. De 38-jarige man uit Almere ligt nog in het ziekenhuis met een ernstige verwonding aan zijn been. Een traumahelikopter landde vlakbij de plek van het ongeval voor hulpverlening.