Held van eigen jongensdroom: Martijn is jongste ballonvaarder van Nederland

Hij was nog maar een knaapje van vier. Zijn handjes vastgeklampt aan de rand van de grote rieten mand. Rode wangen van enthousiasme en een glimlach van oor tot oor. Martijn Hoogeslag maakte ballonvaarten, terwijl andere kleuters de wipkip verkenden. Als zijn ballonvarende ouders geen oppas konden vinden, ging Martijn mee in de mand. Zo kreeg hij als kind al de indrukwekkende doopnaam Baron van Neerlage.

Martijn is de held van zijn eigen jongensdroom. Vorig jaar haalde hij al zijn brevet zweefvliegen. Afgelopen zondag slaagde hij ook voor zijn brevet ballonvaren.

In heel Nederland zijn er zo'n tweehonderd ballonvaarders en Martijn is de allerjongste. Hij deed onder meer examen in meteorologie, navigatie, communicatie en radio en telefonie. ,,Ik ben nog jong, dus ik leer makkelijk." De 5 vwo-scholier van De Thij in Oldenzaal stampt bovendien elke week nog woordjes. ,,Dus het leren gaat ook lekker snel."

Naast het afleggen van de theorie-examens maakte Martijn ook verschillende vaarten met zijn vader als instructeur. En nee, dat leidde nooit tot heibel in de mand. De vereiste solovlucht was wel even spannend. Helemaal alleen in een ballon, waarvan de omvang in de lucht te vergelijken is met zo'n zes huizen. Dat is niet niks voor een 16-jarige. "Maar het is boven echt heel stil en vredig. Zelfs de wind hoor je niet, want je vaart met de wind mee. Ik hield m'n koppie er wel bij hoor, want ik moest in mijn eentje nog een goede landing maken." Ook dat ging helemaal volgens het boekje.

Martijn Hoogeslag (16) © Frans Nikkels

Denksport

Dat kan ook bijna niet anders met ouders die al 25 jaar in de ballonvaart zitten. ,,Maar geen twee vaarten zijn hetzelfde", weet ook Martijn inmiddels. ,,Je hebt altijd een andere wind en een andere snelheid. Ballonvaren is daarom 95 procent denksport."

Het gaat over concentratie, verantwoordelijkheid nemen, plannen en beslissen. Ballonvaren is veel meer dan een spel met een brander. Het is een ultiem luchtspel met Martijn als piloot. ,,Hier in de mand houd ik de brandstof, landingsplek, gps, hoogtemeter, luchtvaartradio en natuurlijk de passagiers in de gaten."

Jip en Janneke

Martijn is verslaafd aan het luchtspel, maar heeft het gek genoeg niet zo op vliegtuigen. ,,Alles is dan geregeld. In een ballon zit ik zelf aan het stuur en dat is echt uniek." Het staat dus nog niet vast dat Martijn straks piloot van een Boeing wordt. Misschien neemt hij het bedrijf Wilco Air van zijn ouders in Ootmarsum wel over. ,,Dat is ook nog een optie."

Met zijn brevet op zak mag Martijn recreatief de lucht in met vrienden en familie. Nog geen commerciële ballonvaarten tegen betaling. ,,Dat mag pas vanaf mijn achttiende, dus ik heb nog twee jaar om veel ervaring op te doen." Een ballonvaart naar school staat deze winter al gepland. ,,Dat wil ik echt. Op school zijn ze gelukkig ook enthousiast."

Klein probleem: na de landing proosten met de gebruikelijke bubbels mag niet. ,,Een glaasje jip-en-jannekechampagne dan maar."