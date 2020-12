Hele dorpen worden gék van laagvliegende luchtmacht, ‘doen we normaal boven de woestijn’

Vrouw (34) opgepakt voor dodelijke aanrijding met fietsster in Gennep

9 december De politie heeft een vrouw aangehouden voor het dodelijke ongeluk in Gennep woensdagochtend. Een fietsster (69) die was aangereden overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze werd na het ongeluk aan haar lot overgelaten omdat de veroorzaker doorreed.