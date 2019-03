Het enige dat niet gratis is aan de bieb: de boetes

Met het project kind kun je de hele dag bezig zijn. Als je dat tenminste wilt, een project maken van de opvoeding. Daarin past ook voorlezen. Onderzoek bewijst hoe goed het is voor de taalontwikkeling, maar veel belangrijker vind ik dat het gewoon leuk is.



Even een stemmetje doen als mevrouw Helderder bij Pluk van de Petteflet, de verschillende poepgeluidseffecten nabootsen bij Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft of opgaan in de vrolijke rijm van Welkom op de dierderij. Voorlezen is een feestje, maar niet als je het moet doen met de gratis sinterklaasboeken van de supermarkt - kreupel geschreven door BN’ers.



Dan kun je maar beter een boekje vinden dat voor de voorlezer óók leuk is. Anders wordt het afzien voor het slapengaan.