Honderden medewerkers kinderdagverblijf kunnen ondanks tekort niet aan de slag

De beperking van het aantal diploma’s, vorig jaar bij de cao-onderhandelingen, zorgt voor grote problemen, blijkt uit onderzoek van Reporter Radio. Op dit moment komt de kinderopvang in totaal zo’n 3000 medewerkers tekort. Volgens onderzoeksbureau Prismant is dat aantal in het gunstigste geval over drie jaar bijna verdubbeld, naar 5300 medewerkers. Er is ook een doemscenario, waarbij de kinderopvang in 2022 verlegen zit om maar liefst 8900 medewerkers.



Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vindt dat er te rigide is gesneden in het aantal opleidingen dat toegang biedt tot werk in de opvang. Voorzitter Sharon Gersthuizen: ,,Voor ons is onvoldoende onderbouwd waarom de ene opleiding wel in de lijst mag en de andere niet. Ik denk dat er bij herziening van de lijst iets te rigide - of eigenlijk iets te technisch - is gekeken. We hadden hier korter op moeten zitten.” De vereniging pleit voor uitbreiding bij de huidige cao, met de opleidingen HBO-J en Kraamzorg.