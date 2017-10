Hoofdrolspeler Amsterdamse onderwereld gearresteerd in Chili

In Chili is de 42-jarige Richard Eduardo R.V. gearresteerd, op verzoek van justitie in Nederland. 'Rico' geldt als een van de hoofdrolspelers in de Amsterdamse onderwereld. Of, zoals Chileense media ronkend melden: 'de meest gevaarlijke Chileen ter wereld' is in handen van de politie.