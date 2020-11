Ideeën zijn welkom: ‘Maak de Rotte beter zichtbaar bij de Poort van Noord’

Elon Musk nu rijker dan Bill Gates

8:58 De stijgende aandelenkoers van de Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s Tesla heeft ervoor gezorgd dat het vermogen van topman Elon Musk flink is toegenomen. Volgens een rangschikking van economisch persagentschap Bloomberg is Musk nu zelfs rijker dan Microsoft-oprichter Bill Gates. Hij is nu de op één na rijkste mens ter wereld.