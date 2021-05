Illegale migrantenhutten in Brabant afgebroken: ‘Het is alleen maar fucking dit en fucking dat’

Prikken wat de pot schaft, anders sta je achteraan de rij: efficiënt of oneerlijk?

8:15 Leeftijd is de belangrijkste bepaler van het merk vaccin dat je krijgt. Dat toeval is voor sommige mensen die AstraZeneca of Janssen krijgen slecht te verkroppen. ,,De overheid zou de beeldvorming moeten omdraaien. Als je Janssen neemt, ben je al na één prik beschermd. Dan kun je al in juni naar een festival’’, stelt Danielle Timmermans, hoogleraar risicocommunicatie en volksgezondheid.