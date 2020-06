Illegale slachtplaats ontdekt op Betuwse boerderij: particulieren mochten zelf schapen doden

Een woordvoerder van de NVWA wil niet zeggen in welke plaats of gemeente de slachtplaats is gevonden. ,,Dat is te makkelijk herleidbaar.”

Rechercheurs doorzochten het bedrijf in een lopend onderzoek naar het illegaal slachten van schapen. Werktuigen die waarschijnlijk werden gebruikt bij de slacht zijn in beslag genomen. De veehouder is niet aangehouden, zegt de woordvoerder. ,,Dat is nu nog niet nodig, het onderzoek loopt.”

Zelf ter plekke schapen slachten

Particulieren zouden van de veehouder de schapen die ze uitkozen zelf ter plekke mogen slachten. Dat is bij wet verboden.

Het dier moet bij legale slacht vooraf worden bedwelmd en worden gedood door een persoon die beschikt over een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid. In alle andere gevallen moet een schaap geslacht worden in een erkend slachthuis.

Dierenwelzijn

Slachten moet volgens de regels gebeuren. Daarbij wordt onder meer gekeken of dieren geschikt zijn voor de slacht, of de dierenwelzijnsregels in acht worden genomen, of er hygiënisch wordt gewerkt en of het vlees geschikt is voor menselijke consumptie.

In maart 2019 heeft de NVWA ook een ander bedrijf in de Betuwe doorzocht vanwege het illegaal slachten van schapen. Dat is een misdrijf, benadrukt de NVWA. ,,Wat voor straf daarop staat kan ik niet zeggen, want daar gaan wij niet over. Wij doen het onderzoek en dat gaat vervolgens naar de officier van justitie.”