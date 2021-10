In Stroe zijn ze niet rouwig om de doodgeschoten wolf: ‘Wegwezen met die beesten’

Brouwer is niet de enige boer die niet blij is met de terugkeer van de wolf in Nederland. Er zijn zorgen over schade aan vee. Niet onterecht, want regelmatig bijten wolven schapen dood. ,,De Veluwe is geen safaripark. Wolven zijn best, maar dan moet je ze opsluiten in een dierentuin.”



Er zijn ook mensen die blij zijn met de komst van de wolf, ziet Brouwer. ,,Maar die zitten in Amsterdam op drie hoog, of in Arnhem of Oosterbeek. Maar niet in Stroe. Misschien in het dorp een paar, maar niet die hier buiten moeten werken.”