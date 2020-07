Indrukwekkend afscheid van Jaimy (die omkwam bij winkelwagenstunt), met ronkende motoren en fakkels

Zilvergrijze Mercedessen

Terwijl de regen de hele dag gestaag uit de hemel valt, wordt het droog als de vrienden van Jaimy zich woensdag rond half drie verzamelen voor de erehaag aan het Looveer. Daar passeert tegen drie uur de rouwstoet. Vier zilvergrijze Mercedessen rijden stapvoets langs de vrienden, die massaal applaudisseren.



Jaimy stond bekend als een gezellige jongen, die hield van een feestje en een geintje. Hij was bekend in het Huissense uitgaansleven. Sinds een klein jaar woonde hij in een complex voor begeleid wonen in Velp.