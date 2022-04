Inflatiearmoede: Roberta eet soms dágen alleen pap. ‘Ik kan te weinig gezond eten kopen’

Het is lentefeest bij prijsvechter Lidl. Roberta (53) snelt de verleidelijke paasaanbiedingen voorbij. Luxe toetjes of sappige lamsracks passen niet in haar budget. ,,Ik eet graag vis want ik heb die eiwitten nodig voor mijn gezondheid, zegt mijn dokter. Maar zalm, kabeljauw en zelfs tilapia zijn hartstikke duur geworden. Zelfs bij de Lidl.”

Ook het schap met sappige drumsticks negeert ze, al is kip één van haar lievelingskostjes. Vanwege haar vroeg-joodse geloof - gebaseerd op de eerste vijf boeken van het Oude Testament - is varkensvlees taboe. De inwoonster van Goes: ,,Veel andere producten moet ik laten staan, omdat er varken in is verwerkt of omdat ik er allergisch voor ben.’’