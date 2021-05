Isa (17) maakte schilderij van de overleden baby van Jan Dulles: ‘Hij vindt dat het sprekend lijkt’

Ze heeft haar telefoon donderdagavond uit moeten zetten. ,,Anders had ik echt niet kunnen slapen, zó veel berichtjes. Niet normaal.” Isa van Gog is er nog steeds ondersteboven van. De Deurnese had nooit gedacht dat het schilderij dat ze voor Jan en Caroline Dulles maakte, haar zo in de schijnwerpers zou zetten. Ze houdt haar telefoon de lucht in. ,,Dertien bestellingen heb ik al, van mensen die ook graag een schilderij van een foto van me willen.”