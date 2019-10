Jonge vrouw rijdt ladderzat tegen woning en valt in slaap voor stoplicht

Een jonge vrouw is vannacht aangehouden na een wilde dronkenmansrit. Die eindigde voor het stoplicht, waar ze in slaap viel.

‘Je maakt wat mee tijdens de nachtelijke surveillance’, schrijft een agent over het voorval, om vervolgens uit te leggen dat collega's de vrouw vonden in een auto die met draaiende motor nog voor de stoplichten stond.

‘De motor draaide nog en achter het stuur lag een jonge dame in diepe slaap. In de auto lagen lege drankflessen. De bestuurder was ladderzat...’

Tegen gevel tot stilstand

Toen agenten de auto - die midden op de rijbaan stond - wilden wegrijden, merkten zij op dat het voorwiel niet goed rolde. 'Toen wij uitstapten zagen wij de reden. De bestuurder had op de rotonde bij de Lokstraat nogal wat zaken geraakt. Zo waren er palen uit de grond gereden én was de auto tegen een gevel tot stilstand gekomen.’

Een getuige op de Lokstraat had de blauwe auto en de bestuurster zien wegrijden. Er was er op het moment van de aanrijding verder niemand in de buurt op straat.