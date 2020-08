Jongetje (4) gewond na ongelukkige val uit flat in Zeeland

MS Vereniging slaat alarm over ‘riskante’ behande­ling Stamcelin­sti­tuut Eindhoven

7:15 Het nieuwe Stamcelinstituut Eindhoven is per direct gestopt met het aanbod van stamceltransplantatie aan MS-patiënten na een waarschuwing van MS Vereniging Nederland. Aanleiding is een alarmerend rapport waarin experts concluderen dat de aangeboden behandeling in Midden-Amerika niet effectief en zelfs riskant is.