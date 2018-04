'Kinderen moeten genoeg leeskilometers maken, ook thuis'

Beerwulf Twaalf pro­vin­cie­win­naars bekend

11:21 Bierliefhebbers in heel Nederland hebben zich uitgesproken: de favoriete, meest bijzondere brouwerij per provincie is bekend. Op dinsdag 10 april verwelkomde juryvoorzitter Rick Kempen de twaalf provinciewinnaars in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. De verkiezing van de favoriete, meest bijzondere brouwerij van Nederland gaat vanaf nu de beslissende fase in. Met ingang van 28 april kan het publiek zijn stem uitbrengen op zijn favoriete brouwerij. In deze fase komt ook de vakjury bijeen om bieren van de twaalf provinciewinnaars te proeven en zo de meest onderscheidende brouwerij te kiezen.