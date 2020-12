Levensmaatjes Sjaan (99) en Kees (98) konden niet zonder elkaar: alles deden ze samen, ook sterven

Sjaan Oosterveer – van der Meijs (21 maart 1921 – 10 november 2020) was een van de oudste dochters in het gezin van een tuinder in Poeldijk. Ze had pit en een opgeruimd karakter. ,,Het slapen is over!’’, riep ze als jong meisje rond een uur of vier.

Sjaan ging dan haar bed uit en hielp haar moeder, die dan ook al in de weer was met sokken stoppen of het stampen van de was. Later in haar leven kreeg ze een transistorradiootje om met een dopje in haar oor ’s nachts naar nieuwsuitzendingen te luisteren.