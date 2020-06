Lezerstips: dit kun je allemaal doen tegen jeuk van eikenprocessierups

Zie het als grootmoeders wijsheid: het meeste is niet bewezen, maar als het bij anderen werkt, zou het bij jou ook zomaar kunnen. Daarom delen we de meest interessante reacties.

Als je überhaupt geen jeuk wilt krijgen:

› Kleding warm wassen

Ben je in de buurt van de eikenprocessierupsen geweest en heb je al wat jeuk? Zorg ervoor dat je de volgende dag niet nóg meer bultjes krijgt als je je broek of shirt opnieuw aantrekt. De kans bestaat dan dat haartjes uit de stof alsnog in je huid terecht komen. ,,Was je kleding daarom goed warm", tipt Miriam van den Aker. Expert Henk Jans van Kenniscentrum Eikenprocessierups vult aan dat de beste temperatuur om je kleding te wassen 60 graden is.