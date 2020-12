Lichte daling van aantal coronagevallen afgelopen week

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 33.949 meldingen van positieve coronatests. Een week eerder waren het er 36.931 en de week daarvoor 37.706.

Ook het aantal sterfgevallen daalde. In de afgelopen zeven dagen kwamen 406 meldingen van overleden coronapatiënten binnen, tegen 422 de week ervoor. Verder werden 1007 coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling van een ziekenhuis en 183 op de intensive care. De week ervoor waren het er respectievelijk 1291 en 193.



Hoewel deze aantallen licht dalen, zijn de ziekenhuis- en de IC-opnames ongeveer hetzelfde als de aantallen in de eerst helft van oktober, toen besloten werd dat extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding terug te kunnen brengen.

‘R’ boven de 1

Een tegenvaller is dat het zogeheten reproductiegetal wederom hoger is dan 1. Het cijfer staat nu op 1,04. Vorige week was dat 1,02. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Het reproductiegetal van 1,04 betekent dat elke 100 mensen met het virus 104 mensen besmetten. Naar schatting zijn op dit moment ruim 100 duizend Nederlanders besmettelijk; vergelijkbaar met de week ervoor.

Testen

Afgelopen week werden in de GGD-teststraten 258.874 testen afgenomen; ruim 7.000 meer dan de week ervoor. Van deze groep testte ruim 11 procent (28.700 personen) positief, tegenover 12 procent de week ervoor.

De testcapaciteit groeide de afgelopen weken hard. Volgens het RIVM kunnen mensen met klachten nu bijna altijd binnen een paar uur in een teststraat terecht. Vanaf vandaag kunnen ook mensen zonder klachten die in quarantaine zitten omdat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon zich laten testen. De test vindt vijf dagen na het contact plaats. Bij een negatieve uitslag hoeven ze niet langer tien dagen thuis te blijven, maar mogen ze direct uit quarantaine. Dat nieuwe testregime geldt ook voor mensen die een melding via de Coronamelderapp hebben gekregen. De capaciteit in de teststraten is op dit moment ruim voldoende om deze extra stroom aan te testen personen aan te kunnen.

Besmettingsbron vaak onbekend

Afgelopen maand was van ongeveer de helft van de besmettingen de bron niet bekend. Van de gevallen waar wel een duidelijke bron aan te wijzen was, scoren familieleden en huisgenoten het hoogst. Daarna volgen vrienden of familie die op bezoek komen, gevolgd door werksituaties. Het RIVM benadrukt daarom nogmaals het belang van maatregelen als thuiswerken, 1,5 meter afstand houden en bezoek vragen bij binnenkomst de handen te wassen.