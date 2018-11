Linda (34): ‘Binnen een half uur op de eerste date gaf ik Rian een kus’

‘Tijd voor mezelf? Daar heb ik helemaal geen behoefte aan’’, zegt Linda. ,,Sinds ik Rian ken, wil ik het liefst altijd bij haar zijn. Ze werkt in de zorg, en als zij slaapdienst heeft en ik alleen naar bed moet, mis ik haar zo erg dat ik pijn in mijn buik krijg. Zij heeft hetzelfde met mij - na drie jaar vindt ze het nog steeds verschrikkelijk als ze naar haar werk moet. Als het aan ons lag, zouden we ook samen werken.



We hebben elkaar ontmoet via Her, een datingapp voor lesbiennes. We liketen elkaars foto’s, hebben een poosje gechat en spraken af om sushi te eten. We kregen geen hap door onze keel, zaten elkaar alleen maar hand in hand aan te staren. Binnen een half uur gaf ik Rian een kus. Ik probeer het gewoon, dacht ik. Alles om ons heen vervaagde; de mensen, het geluid, de drukte, niets bestond meer. Toen we buiten een sigaretje rookten, liep er een man langs die een foto van ons wilde maken. De liefde spatte eraf, zei hij, en dat wilde hij vastleggen.