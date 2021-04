Lintjesregen! Claudia krijgt er een, en veel onbekende, maar belangrijke Nederlanders ook

Er zijn altijd wel bekende namen terug te vinden tussen de gedecoreerden, die vandaag voor 13.00 uur te horen kregen dat zij een lintje ontvangen. Claudia de Breij zit er dus tussen, die kent iedereen wel dankzij haar carrière waarmee ze al vaak in de prijzen viel. Maar daarnaast is er nog veel werk dat ze verricht voor goede doelen, tegen eenzaamheid voor ouderen, voor (zieke) kinderen ook. En dan nog haar betrokkenheid bij de LHBTIQ+-gemeenschap in Nederland.

Niet om glamour

Maar het draait niet om glamour bij de lintjes. Niet alleen in elk geval, het gaat erom wat je doet voor een ander. De Arubaanse Mary Benjamin is maar liefst 110 jaar, waarschijnlijk de oudste geridderde ooit. Zij krijgt een lintje dankzij meer indrukwekkende cijfers die haar leeftijd én vrijwilligerswerk met zich meebrengt: 44 jaar lid van het koor en van de Women’s League van de Methodist Church. Talloze koffieochtenden, bingo, barbecues - en deze toegewijde vrijwilliger staat nog altijd klaar voor haar medemens. Net minder indrukwekkend is de leeftijd van Ad Versluis uit Bilthoven: 96, maar als vrijwillig havenmeester is hij niet minder belangrijk voor zijn omgeving. Hij wordt ondersteund door zijn omgeving, zodat hij zijn werk kan blijven doen.



Soms zorgt ziekte dat mensen hun leven zo inrichten, dat het een lintje verdient. Marleen Mulders uit Tilburg is de jongste vrouw die wordt gedecoreerd, omdat ze zich als ervaringsdeskundige inzet voor kinderen met kanker. En als het dan toch over veerkracht gaat: Dick Cochius uit Arnhem is door de spierziekte SMA verlamd geraakt en afhankelijk van ademhalingsondersteuning. Toch is hij al sinds 1985 vrijwilliger om de kwaliteit van leven voor anderen zoals hij te verbeteren, onder meer met de Vereniging Spierziekten Nederland, maar ook als trainer en bondscoach voor het TeamNL Powerchairhockey.