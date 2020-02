LIVE | Vrouw uit Amsterdam besmet met coronavirus, thuis in isolatie

coronavirusInmiddels zijn er twee patiënten met het coronavirus in Nederland. Een 56-jarige man uit Loon op Zand en een vrouw uit Amsterdam. Haar leeftijd is niet bekendgemaakt. Het gaat om de eerste besmettingsgevallen in Nederland. We houden je op de hoogte in ons liveblog. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen lees je hier terug.