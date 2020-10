Maatregelen slag in gezicht ondernemers: ‘Zonder perspectief is het snel afgelopen voor veel bedrijven’

Deel van oplossing

De overheid vraagt momenteel wel heel grote offers van ondernemers en hun mensen, vindt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. ,,Dan moet het kabinet ook met dezelfde snelheid over de brug komen met aanvullende ondersteunende maatregelen en de time-out- en stopregeling waar we al een tijd over spreken.’’



Het bedrijfsleven stelt dat ondernemers juist onderdeel van de oplossing kunnen zijn. ,,Dáár moeten we op inzetten. De focus moet komen te liggen op wat wél kan, anders is het voor veel bedrijven snel afgelopen.’’ De komende weken moeten volgens Vonhof worden benut om het arsenaal aan maatregelen te verfijnen. Tegelijkertijd moet de testcapaciteit omhoog en is betere handhaving van de gedragsregels nodig. ,,Ondernemers, zoals in de horeca, kunnen daar ook een rol in pakken.’’