Man belandt onder eigen auto bij botsing tegen lantaarnpaal

Klimaatge­zant Marcel Beukeboom: 'We waren dichtbij een oplossing’

16:08 De klimaatconferentie COP 25 in Madrid is vanochtend teleurstellend afgesloten. In een vage slotverklaring staat dat alle staten volgend jaar hun klimaatbeschermingsdoelstellingen voor 2030 gaan ‘aanscherpen’. Diplomatiek jargon voor ‘we zijn het vooralsnog grondig oneens’.