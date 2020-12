Man die pornofilm maakte in de Efteling zegt sorry, maar: ‘Die mensen hebben een gewone baan’

In Hart van Nederland maakte fetisjfotograaf Ben Kruijt uit Westland gisteravond zijn excuses voor de pornofilm die deze zomer werd opgenomen bij attractiepark de Efteling. De video circuleerde de afgelopen dagen op pornowebsite Pornhub.com, maar is inmiddels verwijderd. Nu dreigt Kruijt met rechtszaken tegen WOS Media en looopings.nl.

De videomaker is op zijn zachtst gezegd niet blij dat op beide websites foto’s rondgaan waarop de acteurs van zijn video naar eigen zeggen herkenbaar in beeld zijn. ,,De mensen die in de video voorkomen hebben ook een gewone baan. Zij hebben er geen baat bij als hun identiteit en foto’s of video’s op straat komen te liggen”, laat hij desgevraagd weten aan deze krant.

Cameraman en producent, maar geen acteur

Volgens Kruijt spelen hij en zijn vrouw Natasja zelf niet de hoofdrol in de film. Het zijn acteurs, zegt hij, en hij dient zelf slechts als producent en cameraman. Ben Kruijt is eigenaar van Fotoloog Ben Kruijt uit Honselersdijk (Westland, Zuid-Holland) en zegt 22 jaar in de porno-business te werken. Hij runde naar eigen zeggen ‘het grootste bureau van Europa’. De Westlander maakt onder andere glamour- en fetisjfotografie.

De video werd afgelopen zomer opgenomen en stond naar verluidt al twee maanden online. In totaal werd de video zo’n 11.000 keer bekeken. Inmiddels is het gehele Pornhub-profiel van Kruijt met circa 60 video’s offline gehaald. Overigens stelde de pornomaker al eerder dat hij deze video voor privégebruik had geschoten en dat het niet de bedoeling was dat deze in omloop zou komen.

Reactie Efteling

Kruijt liet bij Hart van Nederland al weten om de gemaakte winst over de video te willen schenken aan Villa Pardoes. Een woordvoerster van de Efteling wilde daar donderdag niet verder op reageren en verwees naar een eerder gemaakt statement. Daarin noemde het attractiepark de actie ‘totaal ongepast’ en hintte het ook al naar juridische stappen.

