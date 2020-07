Mani (30) redt leven van stervende Utrechter, maar zijn heldendaad veranderde in een nachtmerrie

‘Boeren mogen best demonstre­ren, als ze met fiets of trein komen’

19:10 Hebben de boeren hun hand overspeeld met hun blokkades? Met de arrestaties vandaag in Drenthe is één ding duidelijk: het demonstratierecht van de boeren is vanaf nu beperkt. Burgemeesters zullen vaker een verbod op demonstreren met zwaar landbouwmaterieel afkondigen. Het geduld raakt op.