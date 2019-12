Mientje (87) krijgt belastingaanslag voor haar vader: ‘Hij is al 34 jaar dood en had niet eens een auto’

video Tweeling Mariah Carey in nieuwe clip All I Want For Christmas Is You

9:11 Mariah Carey heeft haar iconische kersthit All I Want For Christmas Is You na 25 jaar voorzien van een nieuwe videoclip. Daarin is een bijzondere rol weggelegd voor kindactrice Mykal-Michelle Harris en Mariah's 8-jarige tweeling Moroccan Scott en Monroe.