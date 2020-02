Militair én klimaatactivist is geen fijne combinatie: ‘Wat heb je gedaan, pannenkoek?’

Ook de elektri­sche Porsche lijkt spontaan in brand te kunnen vliegen

16:54 Het is Tesla's al vaker overkomen en nu lijkt ook de eerste elektrische Porsche erdoor getroffen: spontaan in brand vliegen, zelfs als de auto met de motor uit geparkeerd staat. In Florida waren omstanders afgelopen zondag getuige van de allereerste zelfontbranding van een Porsche Taycan.