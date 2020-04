Minder eenzaam door het leasen van een cavia: ‘Zoals het er nu naar uitziet, houden we ze’

Probeert Trump met stoppen steun aan WHO eigen falen te verdoeze­len?

21:04 De Amerikaanse president Donald Trump wil de komende periode goed bekijken hoe de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus heeft aangepakt en wil bezien of het instituut hervormd kan worden. Gisteren maakte zijn regering bekend voorlopig geen geld naar de VN-organisatie over te maken. De WHO zou volgens Trump de de verspreiding van het virus ‘verdoezeld’ hebben. Terechte kritiek? Of een tactische afleidingsmanoeuvre?