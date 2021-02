Minstens 32 doden bij verkeersongeval in Oeganda

‘Donor Detective’ Monique: ‘Hij is uit de kast als donor, Ik ben geen geheim meer’

2 februari Anonieme spermadonoren kunnen zich maar beter bekend maken. Dat is de boodschap van zes vrouwen, verenigd in de Donor Detectives. Via dna-databanken en stamboomonderzoek deden ze het schier onmogelijke: ze spoorden hun onbekende biologische vader op. ‘De anonimiteit van donoren is een illusie.’