Moeder en zoon brengen 14-jarig meisje naar hotel in Flevoland voor betaalde seks

VAN WIEG TOT GRAF Foto’s maken met BN’ers vond Richard (48) geweldig: ‘Selfie met Máxima was kroon op z’n werk’

14:00 Radiomaken en op de foto gaan met beroemdheden was zijn lust en zijn leven. De Alblasserdamse Richard Veen (48) haalde, ondanks zijn beperkingen, alles uit het leven. ,,De selfie met Maxima was de kroon op zijn werk.’’ Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Richard Veen (20 maart 1972 - 19 september 2020).