Na jaren van ziekte, miskramen en ivf is Chantal (28) nu zwanger van een tweeling

Update ‘VS misleidden publiek jarenlang over oorlog in Afghanis­tan’

21:47 De Amerikaanse bevolking is jarenlang misleid over de oorlog in Afghanistan. Dat oordeelt The Washington Post op basis van vertrouwelijke documenten. Binnen het Pentagon waren diepe twijfels over de strategie en zag men de oorlog als een niet te winnen strijd. Desondanks kreeg de bevolking een ander beeld voorgeschoteld.