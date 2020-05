Nabestaanden omgekomen surfers Joost en Sander uit Dronten houden uitvaartdienst op strand Scheveningen

Meerdere surfers lagen in het water uit respect en vanaf een reddingsboot van de KNRM voor de kust werd als afscheid een rode fakkel aangestoken. Nabestaanden gooiden bloemen in het water. Vervolgens sprongen de mensen zeven keer over de golven heen, de nabestaanden voorop. Dat is een Braziliaanse traditie. Bij elke golf deden ze een wens. ,,Hopelijk wenst iedereen dat we Mathijs snel terugvinden”, zei een van de organisatoren.

Halfstok

Daarnaast kwamen vanmorgen op de boulevard veel mensen bijeen bij de surfclub, waar een aantal van de slachtoffers nauw bij betrokken was. Er werd muziek gedraaid. En in de omgeving hing hier en daar een vlag halfstok. Bij de surfclub was de afgelopen dagen al een zee aan bloemen gelegd en werd door veel mensen gerouwd en herdacht.

Naast het gezamenlijke afscheidsmoment op het strand, was er voor Joost en Sander - hij komt van oorsprong uit Dronten - ook een afzonderlijke uitvaartdienst voor hun nabestaanden in surfclub The Shore en in Strandclub Wij.

Vermist

De vijfde surfer die bij het surfdrama omkwam, is de 23-jarige Mathijs uit Delft. Zijn lichaam is vorige week dinsdagochtend in het water gelokaliseerd, maar dreef af. De afgelopen week is er met man en macht naar Mathijs gezocht, maar tot nu toe zonder succes.

