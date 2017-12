NAC ontvangt vol vertrouwen hekkensluiter FC Twente

Robin Martens uit GTST begint eigen YouTube-kanaal met vriendin

8:05 GTST-actrice Robin Martens (25) gaat samen met haar goede vriendin Cillie Rigters een eigen YouTube-kanaal beginnen. Dat maakte 'Rikki', het personage dat ze in de soap speelt, gisteravond bekend op Instagram. In een introductiefilmpje verwijst ze naar hun eerste vlog die inmiddels online staat. Vanaf 1 januari 2018 delen de twee elke maandag hun wel en wee in een video.