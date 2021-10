Nederland opent jacht op wrede, ontsnapte mensensmokkelaar uit Eritrea

Na zijn vlucht is justitie in Nederland nu op zoek naar een van de ‘meest wrede en meest beruchte mensensmokkelaars ter wereld'. Er wordt gedacht dat mensen in Nederland informatie over zijn verblijfplaats hebben. Hoewel velen die met zijn organisatie Europa wilden bereiken stierven tijdens de reis, kwamen sommige Eritreeërs hier aan.

Habtemariam is op de Nationale Opsporingslijst geplaatst, zo laat het Openbaar Ministerie weten. De 37-jarige man wordt hier gezocht voor onder meer grootschalige mensenhandel van mensen uit Eritrea naar Europa, ook naar Nederland, en witwassen. Kidane zou leiding geven aan een criminele organisatie die zich richt op migranten uit Eritrea. ,,Uit een groot internationaal onderzoek van de Koninklijke Marechaussee komt naar voren dat de organisatie uit financieel winstbejag Eritreeërs die onder meer naar Nederland reizen mishandelt, afperst, ontvoert en verkracht. Tegelijkertijd wordt hun familie in Nederland afgeperst”, meldt het OM. De mishandelingen zouden plaatsvinden in kampen in Libië.

Onbekend

De man is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege mensensmokkel, maar hij wist eerder dit jaar tijdens de rechtszaak tegen hem in Ethiopië te ontsnappen. Waar Kidane nu is, is onbekend. Nederland wil de beruchte mensensmokkelaar ook berechten voor de feiten met een Nederlandse link. Volgens het OM zou het voor het eerst zijn dat een dergelijke berechting plaatsvindt. “De marechaussee is op zoek naar tips en informatie die kunnen leiden tot aanhouding van Kidane, zodat hij hier vervolgd kan worden voor de criminele activiteiten waarbij duizenden slachtoffers onder mensonterende omstandigheden werden gesmokkeld en uitgebuit.”



Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan het onderzoek. Dan zal ook een slachtoffer van de man over de wreedheden die Habtemariam beging vertellen.