Nederlandse militair gewond tijdens oefening in Afghanistan

WhatsApp stelt aanpassing gebruikers­voor­waar­den uit na ophef

15 januari WhatsApp gaat de geplande aanpassing van zijn gebruikersvoorwaarden uitstellen, na ophef omdat dan meer gebruikersinformatie door de chatapp zou worden gedeeld met moederbedrijf Facebook. Volgens WhatsApp is er veel verwarring bij gebruikers over die veranderingen en is meer tijd nodig om uitleg te geven over datagebruik.