Nieuws gemist? De avondklok verliest, wint het terras wel? En: school zwicht voor cyberaanval

video Heftige beelden van overval op hondenuit­la­ter Gaga: ‘Help, ik bloed uit mijn hart’

13:00 De hondenuitlater van Lady Gaga heeft kermend van de pijn om hulp geroepen nadat hij op straat was neergeschoten en beroofd van twee honden van de zangeres. Dat blijkt uit verschillende beelden van bewakingscamera’s in de buurt. ,,Ik bloed uit mijn hart en mijn longen, help me’’, roept de man in de video.