Nijmeegse knikkerbaanbouwer breekt door in Amerika, tv-show sponsort wedstrijd

De Nijmeegse Jelle Bakker (36), die autistisch is, bouwt al jaren knikkerbanen. Samen met de in het Noord-Hollandse Wervershoof woonachtige Dion (39) organiseert hij knikkercompetities die via hun YouTube-kanaal worden uitgezonden. Daarbij racen knikkerteams tegen elkaar in wat een Formule 1-wedstrijd met knikkers genoemd kan worden.

Ideale sport in corona-tijden

John Oliver, presentator van de bekende Amerikaanse show Last Week Tonight besloot de knikkerbroers financieel te steunen naar aanleiding van een tweet waarin Dion een oproep deed voor sponsors voor de komende competitie. ,,Het team van John Oliver reageerde daar op. Ze waren sowieso fan van ons kanaal”, zegt Dion.



Bekijk hieronder de video van Last Week Tonight waarin het plan bekend wordt gemaakt.

Iets leuks in donkere dagen

De knikkerwedstrijd is een ideaal alternatief nu alle sportevenementen vanwege corona zijn afgelast, stelde Oliver in de uitzending van afgelopen dinsdag. Jelle kan zich vinden in dat perspectief. ,,Ik vind het fijn dat mensen hiermee iets leuks te zien hebben tijdens deze donkere crisisdagen.”

Volledig scherm Jelle Bakker bij één van zijn knikkerbanen © Paul Rapp

Goed doel

Naast het sponsorschap schenkt het team van Oliver ook 5000 dollar aan het goede doel namens het winnende team van iedere wedstrijd, en 20.000 in naam van de competitiewinnaar.



Dat de Amerikaanse talkshowhost de knikkerraces steunt, vindt Jelle ‘een hele grote eer’ ,,Ik dacht eerst: wat is dit nu weer? Dion zei: dat is een hele bekende Amerikaan. Toen dacht ik echt: wow!”, legt hij uit. ,,Ik kan het niet goed omschrijven, maar het is een gek gevoel dat mijn hobby tot zo’n groot succes heeft geleid.”

Volledig scherm Jelle Bakker bij het circuit van de knikkerrace. © Anton Weber

YouTube kanaal gigantisch gegroeid

Het YouTube-kanaal had al een stevige achterban op met zo’n 700.000 abonnees. Dat aantal is na de uitzending van Oliver’s show al opgelopen tot bijna een miljoen. ,,Het is gekkenhuis", vat Jelle de tijd ná afgelopen dinsdag samen. ,,Ik heb net al drie cameraploegen naast mijn knikkerbaan gehad.”



Jelle maakt enorm ingewikkelde knikkerbanen, zoals je in de onderstaande video kunt zien.

Nieuwe studio