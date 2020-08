Noodweer treft Brabant hard: wateroverlast, omgewaaide bomen, blikseminslagen

Dinsdagavond was er flink wat wateroverlast in de Abdisstraat in Prinsenbeek . Door de regen kon de enorme hoeveelheid water niet weg. Het stroomde door verschillende straten en uiteindelijk kwam het terecht via de Kapittelhof in de Velsgoed. De brandweer zette met borden de straten af.

In de Tilanushof in Oosterhout is door de hevige storm een boom op twee huizen en op het dak van de garages gevallen. Er raakte niemand gewond. Wel zijn er dakpannen op een geparkeerde auto gevallen. Wat de schade is is nog niet bekend. De brandweer kan de boom niet verwijderen. De gemeente zal met een hoogwerker de boom veilig van de daken afhalen en daarna in stukken zagen.