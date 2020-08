Olympisch Stadion in Amsterdam haalt beeld met ‘Hitlergroet’ weg

Het standbeeld met opgeheven rechterhand, dat sinds 1928 op het plein voor het Olympisch Stadion in Amsterdam staat, wordt door de organisatie weggehaald. Uit historisch onderzoek blijkt namelijk dat de groet te herleiden is naar een fascistische traditie.

Al jaren levert het bronzen beeld verontwaardigde reacties op. ,,Vooral toeristen die langslopen reageren geshockeerd. Zij associëren het natuurlijk gelijk met de Hitlergroet,” zegt een woordvoerder. ,,Wij hebben onszelf ook altijd de vraag gesteld of het er iets mee te maken had, maar door deze reacties wilden we het nu officieel onderzoeken.”

Het kunstwerk dateert uit 1928, van en had daardoor in eerste instantie niks te maken met de nazi’s, die pas vijf jaar daarna aan de macht kwamen in Duitsland. De groet die het standbeeld maakt is een verwijzing naar de Romeinse groet, een gebaar dat in 1924 op de Olympische Spelen werd geïntroduceerd als de Olympische groet.

De Nederlandse beeldhouwer Gerarda Rueb maakte vervolgens dit standbeeld voor de Amsterdamse olympische editie van 1928 om baron Van Tuyll van Serooskerken, de eerste voorzitter van het Nederlands Olympisch Comité, te eren. ,,Dit is het verhaal dat jaren lang bij ons bekend was,” zegt de woordvoerder.

Fascistische groet

Toch is het gebaar dat het standbeeld maakt nu door historici herleid naar een fascistische traditie. Zij concluderen dat er geen historisch bewijs is dat de oude Romeinen elkaar vroeger zo begroetten. Wel tonen zij aan dat de groet begin vorige eeuw is ontstaan in Italië, gebaseerd op het schilderij De eed van de Horatii. Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam werd het gebaar steeds meer gebruikt en uiteindelijk door Hitler’s nazi-partij overgenomen. De Olympische groet werd na de Tweede Wereldoorlog afgeschaft vanwege de gelijkenis met de Hitlergroet.

,,We vinden dit best een heftige conclusie, we hebben namelijk jarenlang gedacht dat het ging om een Olympische groet,” zegt de woordvoerder. ,,Het beeld van Gerarda Rueb is nooit met slechte bedoelingen gemaakt en geplaatst, maar nu we de historische context beter begrijpen, willen we actie ondernemen,” zegt de woordvoerder. ,,Dit soort gebaren passen niet bij de idealen waar wij voor staan, dus hebben we ervoor gekozen het standbeeld van ons plein af te halen.”

De organisatie gaat het standbeeld niet volledig vernietigen, maar geeft het een plekje binnen in het stadion. ,,We willen er niet simpelweg een bordje met context bij plaatsen en het daarbij laten,” zegt de woordvoerder. ,,Tijdens rondleidingen willen we bezoekers het hele verhaal vertellen en de geschiedenis ervan uitleggen.”