OM: Voormalig Avro-dj spil in prostitutienetwerk met minderjarige jongens

Het Openbaar Ministerie verdenkt voormalig Avro-dj Romeo A. van het runnen van een illegaal bordeel in de Utrechtse wijk Overvecht . In september 2018 werden in woningen van A. en een medeverdachte invallen gedaan, waarbij gegevens werden gevonden van honderden (deels minderjarige) jongens en mannen die deel zouden hebben uitgemaakt van het seksnetwerk. De twee verdachten stonden vanmorgen voor de rechter in Utrecht.

Romeo A. (64) en zijn compagnon Nico L. (59) bestierden volgens officier van justitie Daphne van der Zwan samen een bordeel in hun huurwoningen in Utrecht. Via verschillende chatapps werd contact gelegd met hun slachtoffers, die vervolgens eerst een ‘testdate’ moesten doen. Daarbij hadden ze seks met L., wat door A. gefilmd werd.

Als de jongens bevielen, werden ze in het netwerk opgenomen en regelde het duo afspraken, werktelefoons en seksadvertenties. Twintig procent van de inkomsten moesten ze afstaan aan het duo, soms zelfs meer. De seks vond plaats in de woningen van A. en L..

Tips

In 2017 en 2018 komen bij de politie tips binnen over minderjarige prostitués in de woning van A., waarna de gemeente Utrecht met een onderzoek begint. Kentekens en seksadvertenties worden geobserveerd en op 20 september 2018 doet de gemeente een inval in de woningen van de verdachten.

Daarbij wordt bewijs gevonden voor seksdates met meerderjarige mannen. Dat is niet strafbaar, maar op een in beslag genomen laptop worden aanwijzingen gevonden voor seks met minderjarige jongens, wat wel strafbaar is. Op telefoons en laptops worden lijsten aangetroffen met daarop ‘honderden of duizenden’ namen van jongens, voorzien van foto’s, chats, werknamen en ‘stats’ van de jongens, zoals lengte, gewicht, leeftijd en penislengte, aldus het OM. ,,Al die informatie moesten we verbinden aan natuurlijke personen’’, legt woordvoerster Mary Hallebeek uit. ,,Op die lijst staan allerlei personen, bijvoorbeeld ook jongens met wie ze contact hadden, maar die niet voor hen hadden gewerkt.’’

Niet praten

In het onderzoek zijn inmiddels tientallen slachtoffers geïdentificeerd. Het OM hoopt dat nog meer mensen zich melden: ,,We kunnen hen dan uitsluiten als slachtoffer of toevoegen aan de aanklacht’’, aldus Hallebeek. Volgens het OM willen veel slachtoffers liever niet praten over wat er gebeurd is, omdat ze zichzelf niet als slachtoffer zien, maar zelf de keuze hebben gemaakt om geld te verdienen met seks. Het OM verwijt de verdachten dat ze gebruik hebben gemaakt van de zwakte van de jongens, die in een aantal gevallen geen contact meer hadden met hun ouders, drugs gebruikten of psychische problemen hadden. Tot nu toe wordt de verdachten mensenhandel, ontucht met minderjarige jongens en verkrachting verweten.

Volgens Hallebeek is het een zeer omvangrijke zaak. ,,Jongensprostitutie blijft vaak meer verborgen en komt niet zo makkelijk aan het licht, maar dit is echt een grote zaak. Bij meisjesprostitutie heb je vaak enkele slachtoffers, maar dit was gewoon een groot bordeel.’’

Herhaling

Het is niet de eerste keer dat beide verdachten zich voor de rechter moesten verantwoorden voor seks met minderjarigen. A. is hiervoor al vier keer veroordeeld, in 1996, 2008, 2012 en 2015. De laatste keer werd hij ook veroordeeld voor mensenhandel. Ook kreeg hij een keer tbs. L. is al twee keer eerder veroordeeld, in 1994 en 2006. A. zal in oktober psychisch onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum, naar de andere verdachte wordt momenteel onderzoek gedaan.

A. wil de inhoudelijke behandeling in vrijheid afwachten. De rechtbank ging daar niet in mee en vindt de verdenkingen te zwaar om A. vrij te laten. ,,Na de inval zijn de mannen doorgegaan met hun daden. Ook na de sluiting van hun woningen gingen ze door en hadden ze gesprekken met de slachtoffers over wat ze zouden moeten verklaren. Ze gingen zelfs op zoek naar een gemeente waar je volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op je 18e in de prostitutie mag werken, in plaats van op je 21ste, zoals in Utrecht’’, aldus officier Van der Zwan.

Quote Voor mij is mijn moeder het grootste slachtof­fer, ze is al vijftien kilo afgevallen Verdachte Romeo A.

Daarnaast is het OM bang dat de verdachten contact zoeken met slachtoffers, zoals A. al eerder deed. Hij belde vanuit de gevangenis de moeder van een de slachtoffers, om te zeggen dat hij dankzij haar zoon vastzat.