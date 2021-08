Onderzoekers: corona bij zwangere kan leiden tot kapotte placenta en levensgevaar baby

Een infectie met het coronavirus kan bij zwangeren leiden tot een kapotte placenta, met een levensgevaarlijke situatie voor de baby tot gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam en het LUMC in Leiden. ,,De hoeveelheid vrouwen bij wie dit nu is aangetroffen en de ernst ervan vinden wij erg zorgwekkend.”

Hoe ziek een zwangere wordt van de infectie blijkt geen goede voorspeller van hoe ernstig de placenta wordt aangetast. Onderzoek van placenta's wees uit dat die soms ook beschadigd waren door Covid-19, terwijl de moeder niet eens wist dat ze was besmet.

Tijdens de eerste coronagolf werd een zwangere vrouw die positief was getest in het Erasmus MC opgenomen omdat ze haar kindje niet voelde bewegen. Ze had op dat moment geen coronaklachten meer, zegt gynaecoloog​-perinatoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC. ,,Ze had een normale zwangerschap, maar op het hartfilmpje van de baby bleek het kindje er ineens slecht aan toe.” De baby werd gehaald met een spoedkeizersnede. Na onderzoek aan de placenta bleek die geïnfecteerd met het virus. Ook was de moederkoek grotendeels kapot, waardoor het kindje nauwelijks zuurstof meer had gekregen. Schoenmakers: ,,Als we een paar dagen later waren geweest, was het kindje waarschijnlijk doodgegaan.”

Unieke afwijkingen

Het ziekenhuis besloot de placenta’s van alle zwangeren die corona hadden (gehad) tijdens de zwangerschap op te sturen naar een patholoog. Die vond bij vier van de 36 placenta’s een unieke combinatie van afwijkingen die ze nog nooit eerder had gezien, aldus Schoenmakers, die meewerkte aan het onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Viruses.



,,Bovendien vond ze ook buiten de studie placenta’s die op dezelfde manier beschadigd waren. Al die vrouwen, een stuk of zes, bleken corona te hebben gehad tijdens de zwangerschap. Sommigen hadden er zo weinig last van gehad dat ze niet eens wisten dat ze waren besmet.”

Quote Er bevallen ook vrouwen met bijvoor­beeld een griepinfec­tie. Maar dan zit het virus nooit in de placenta Sam Schoenmakers, gynaecoloog Erasmus MC

Kindje overleden

Het onderzoek stopte in maart, maar daarna is in de regio in elk geval één kindje overleden aan een kapotte placenta na een coronabesmetting bij de moeder.

Ondanks de beperkte omvang van de studie weten de onderzoekers vrijwel zeker dat er een verband is met het virus. ,,Er bevallen ook vrouwen met bijvoorbeeld een griepinfectie. Maar dan zit het virus nooit in de placenta. De hoeveelheid vrouwen bij wie dit nu is aangetroffen en de ernst ervan vinden wij erg zorgwekkend”, legt Schoenmakers uit.

Naar wat het virus precies doet met de placenta wordt vervolgonderzoek gedaan. ,,Het enge is dat er geen verband lijkt te zijn tussen de mate waarin de moeder ziek wordt en de mate waarin de placenta wordt aangetast”, aldus Schoenmakers. ,,We kunnen op dit moment dus ook het risico voor de baby niet van tevoren inschatten.”

