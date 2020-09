Op zoek naar nieuwste miljonair van Twente: ‘Ik ben het in elk geval niet’

De vlag van de oudejaarstrekking hangt nog boven de Bruna in Vriezenveen. Het ding is gescheurd, en verkleurd door de zon, toch is de hoofdprijs van toen nog goed leesbaar. 30 miljoen euro, de gedachte aan het megabedrag maakte een hoop mensen lekker, de loten vlogen over de toonbank. Welke klant rekende zich niet - stiekem - heel even rijk?