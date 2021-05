Ouders doodgeschoten influencer dienen klacht in tegen politiechef

‘Niemand heeft dit gewild’

De politie noemt het overlijden van Sammy Baker als gevolg van politieoptreden ontzettend triest. ‘Niemand heeft dit gewild. We leven mee met de familie en hun verdriet. Voor alle betrokkenen is dit een heftige en emotionele gebeurtenis. Daarom is het ook van belang dat deze zaak grondig en zorgvuldig wordt onderzocht. Dat gebeurt onafhankelijk. We wachten op het afronden door het OM van het onderzoek. Zodra alle feiten en omstandigheden bekend zijn kunnen en willen we graag reageren.

Op dit moment is de inhoud van het onderzoek ons onbekend en kunnen we onmogelijk antwoord geven op de gestelde vragen. Voor alle betrokkenen is het immers van belang dat feiten onderzocht en beoordeeld zijn voordat men een oordeel geeft. Nu komt er naar onze mening een eenzijdige kant aan de orde. We begrijpen goed dat er vele vragen zijn bij de ouders van Sammy Baker. Maar alleen als we de inhoud van het dossier kennen, kunnen we naar antwoorden zoeken. Dat is voor iedereen die bij deze zaak is betrokkenen belangrijk.’